PSG : Avant la Coupe du monde, Neymar fait passer un gros message

Publié le 12 novembre 2022 à 20h10

Arthur Montagne

A quelques jours du début de la Coupe du monde, Neymar semble enfin en pleine possession de ses moyens pour faire triompher le Brésil qui atteint une sixième étoile depuis 2002. Et le numéro 10 du PSG apparaît très motivé et ambitieux pour le Mondial au Qatar.

Comme depuis ses débuts avec la sélection brésilienne, Neymar va porter la Seleçao lors de la Coupe du monde au Qatar qui débutera le 20 novembre. Et le Brésil fera figure de grand favori. Il faut dire que le numéro 10 du PSG impressionne depuis le début de la saison et semble arriver dans d'excellentes conditions pour le Mondial. Il faut dire que Neymar, qui dispute probablement sa dernière Coupe du monde, aura à cœur de faire oublier 2014 et sa grave blessure en quart de finale, et 2018 où il était arrivé à court de forme en Russie. Bien décidé à décrocher son premier titre mondial, Neymar annonce la couleur dans la quête de la sixième étoile du Brésil qui court après un nouveau sacre depuis 2002. Une éternité à l'échelle brésilienne.

«Je suis un gars différent et heureux»

« Je suis un gars différent et heureux. Je n’aime pas parler de moi, je n’aime pas me présenter comme le meilleur. J’aime jouer au football, j’aime gagner. J’aime être meilleur que je ne le suis chaque jour. J’aime aider mes coéquipiers, c’est le principal. J’espère que mon nom sera gravé dans l’histoire du football. Si ce n’est pas dans le football, alors dans la vie de quelqu’un », assure Neymar dans une interview accordée à Globo Esporte , avant de poursuivre.

«Je vais jouer comme si c'était ma dernière Coupe du monde»