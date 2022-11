Foot - PSG

PSG : Avant la Coupe du monde, Neymar déclenche une nouvelle polémique au Brésil

Auteur d’un début de saison canon avec le PSG, Neymar va arriver dans la meilleure des formes pour la Coupe du monde au Qatar. Un Mondial que ne disputera pas Gabriel Barbosa, l’attaquant star de Flamengo. Une absence qui aurait été réclamée par Neymar qui ne s’entend pas avec Gabigol, l’ex compagnon… de sa sœur.

Très décevant la saison dernière, Neymar est revenu avec d’autres intentions sur ce début de saison. Étincelant avec le PSG, l’international brésilien est de retour dans la forme de sa vie, une excellente nouvelle pour la sélection auriverde juste avant la Coupe du monde au Qatar. Quatre ans après un Mondial décevant en Russie, Neymar veut redorer le blason brésilien.

Avant de disputer un ultime match avec le PSG contre Auxerre, Neymar a pu voir la liste de Tite pour cette Coupe du monde. Un groupe dans lequel ne figure pas Gabriel Barbosa, dit « Gabigol ». Et Neymar n’y serait pas étranger…

Neymar hints that this World Cup could be his last 🥺 pic.twitter.com/jK5p9zBQ4S