PSG : Le grand Neymar est de retour, Christophe Galtier jubile

Après une dernière saison décevante, Neymar aurait retrouvé son sérieux durant l'intersaison. Les résultats n'ont pas tardé à arriver. Depuis le début du championnat, le joueur du PSG se montre régulier et performant. Une aubaine pour lui avant la prochaine Coupe du monde. Ce mardi, Christophe Galtier est revenu sur son retour en forme.

Recrue la plus chère de l'histoire du PSG, Neymar ne s'est pas montré souvent à la hauteur de la somme dépensée (220M€). Médiocre la saison dernière, notamment en Ligue des champions, l'international brésilien avait été sifflé par une partie du Parc des Princes en fin de saison. Alors que des rumeurs évoquant un départ sont apparues durant l'intersaison, l'ancienne star du FC Barcelone a retrouvé son sérieux et son professionnalisme.

Le nouveau Neymar est arrivé au PSG

Agé aujourd'hui de 30 ans, Neymar aurait réalisé une bonne préparation avec le PSG. Ses efforts sont récompensés comme l'illustrent ses statistiques. Depuis le lancement du championnat, il compte 11 buts, mais aussi 9 passes décisives. Neymar a fait le plein de confiance avant de se rendre au Qatar avec sa sélection pour disputer la Coupe du monde. Questionné par RMC ce mardi, Christophe Galtier a livré ses impressions sur le joueur.

« Le Neymar que j’ai rencontré est un grand professionnel »

« Neymar est arrivé le 4 juillet, fit, prêt. Je ne lui ai pas parlé tout de suite. Durant les 10 premiers jours, j’ai été très observateur. Moi j’ai pris la mesure des uns et des autres. Qu’est-ce que je lui ai dit après ces 10 jours ? Que j’étais très heureux d’être son entraîneur. Ensuite, que j’entends et j’ai lu beaucoup de choses, mais je n’ai aucun à priori, je vais juger sur place. Le Neymar que j’ai rencontré, en dehors de ses qualités, est un grand professionnel. Il ne manque aucune séance d’entraînement » a déclaré l'entraîneur du PSG.

« Il y a une prise de conscience de sa part et de son organisation autour de lui »