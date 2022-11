Foot - PSG

PSG : C’est confirmé, Galtier prépare une nouvelle révolution !

Publié le 15 novembre 2022 à 03h15

Arthur Montagne

Après avoir délaissé son 3-4-1-2 pour un 4-3-1-2, Christophe Galtier a annoncé avoir la volonté d’utiliser un nouveau système dans les prochaines semaines avec l’objectif de s’appuyer sur le travail de l’un de ses prédécesseurs : Thomas Tuchel.

Après avoir opté pour un schéma en 3-4-1-2 en début de saison, Christophe Galtier a décidé de revenir à une défense à quatre récemment pour un 4-3-1-2. Mais ce n'est pas encore fini puisque le coach du PSG annonce avoir l'intention d'utiliser encore un système différent en s'inspirant notamment de Thomas Tuchel.

Galtier s'inspire de Tuchel

« Là, on n'a pas essayé mais on a travaillé ces quelques jours une défense à trois pour être très agressif en haut, une défense à quatre avec Danilo qui reprenait sa position au milieu, c'est quelque chose qui se faisait à l'époque de Thomas (Tuchel), avec Marquinhos, ce qui nous donne un meilleur équilibre et de l'assurance dans le domaine aérien quand on est sur un bloc bas », lance l'entraîneur du PSG au micro de Prime Video avant de poursuivre.

«Il faut trouver de la variété et peu surprendre l'adversaire»