Foot - PSG

PSG : Une polémique éclate avec Mbappé, la vérité est révélée

Publié le 14 novembre 2022 à 19h00

Thibault Morlain

Ce dimanche, pour la dernière rencontre de Ligue 1 avant la trêve Coupe du monde, le PSG s’est facilement imposé contre l’AJ Auxerre (5-0). Si Kylian Mbappé a marqué durant cette rencontre, le Parisien s’est surtout distingué pour un étonnant geste envers Kays Ruiz, ancien du club de la capitale et désormais à l’AJA, en rejoignant les vestiaires au coup de sifflet final. Voilà que la vérité a été apporté à propos du comportement de Mbappé.

Le PSG continue sans parcours sans faute en Ligue 1. Après 15 journées, le club de la capitale compte 2 nuls et 13 victoires. La dernière en date, ce dimanche face à l’AJ Auxerre. Et sur la pelouse du Parc des Princes, les hommes de Christophe Galtier ont déroulé (5-0) avec des buts de Kylian Mbappé, Carlos Soler, Achraf Hakimi, Renato Sanches et Hugo Ekitike. Alors qu’aucune blessure n’était à relever pour ce dernier match avant la Coupe du monde, tout semblait donc parfait pour le PSG. Mais voilà qu’au coup de sifflet final de la rencontre, des images de Kylian Mbappé ont fait l’objet d’une polémique.

PSG : Sorti de son calvaire, Carlos Soler interpelle Christophe Galtier https://t.co/TK8u1FljcS pic.twitter.com/mZEbeNeYJn — le10sport (@le10sport) November 14, 2022

Un geste déplacé de Mbappé ?

Et c’est en regagnant les vestiaires après le match du PSG contre l’AJ Auxerre qu’on a pu voir Kylian Mbappé faire un geste très étonnant. Ainsi, passant à côté de Kays Ruiz, ancien joueur du club de la capitale et désormais à l’AJA, l’international français s’est tenu les parties intimes. De son côté, Kays Ruiz a lui été retenu par l’un de ses coéquipiers. Il n’en fallait alors pas plus pour déclencher la polémique, mais face à tout ce qui pouvait se dire à ce sujet, l’Auxerois a pris la parole sur les réseaux sociaux, postant tout simplement : « Les rumeurs ». Un message reposté dans la foulée par Kylian Mbappé.

Une simple blague