PSG : Neymar, Messi, Mbappé... Galtier dévoile les dessous de sa révolution

Invité de l’émission Rothen s’enflamme ce mardi, Christophe Galtier a abordé plusieurs dossiers importants de la première partie de saison du Paris Saint-Germain. Il est notamment revenu sur ses choix tactiques, avec une défense à trois utilisée au début, qui est finalement devenue une défense à quatre au fil des matchs.

Cela faisait partie du grand changement annoncé au PSG en fin de saison dernière. Alors que l’équipe a traditionnellement évolué avec un système à quatre défenseurs, l’arrivée de Christophe Galtier a insufflé un vent nouveau avec le passage à une défense à trois... qui n’a toutefois pas duré longtemps.

« Il a fallu travailler sur un schéma différent par rapport à la saison dernière »

En direct sur RMC Sport ce mardi, le coach du PSG est revenu sur ce choix d’installer un nouveau système cette saison, en accord avec Luis Campos. « Il a fallu travailler sur un système au départ. C'était très clair avec Luis Campos. Un schéma différent par rapport à la saison dernière » a expliqué Christophe Galtier.

« Ce système a ses limites, notamment pour les deux milieux »

« Au fur et à mesure, je l'ai fait évoluer pour deux raisons » a poursuivit le coach du PSG, invité de l’émission Rothen s’enflamme . « La première : nous avons recruté trois milieux de terrain, arrivés très tard dans la préparation. Avec des degrés de forme très différents. (...) Ce système [à trois défenseurs centraux] a ses limites, notamment pour les deux milieux ».

« J'attendais le retour en forme athlétique des milieux »

Ce changement de système semble également être lié au nouveau milieu de terrain du PSG, où Marco Verratti a vu arriver Vitinha, Renato Sanches ou encore Fabian Ruiz. « En bloc bas, la moindre faute donne un coup franc, un corner. J'attendais le retour en forme athlétique des milieux. Je savais qu'on allait changer de système » a analysé Galtier.

« J'ai pris la décision de change de système pour que nos trois fantastiques puissent se retrouver chacun dans leur zone préférentielle »