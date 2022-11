Mercato - PSG : Ronaldo à l'origine d'un énorme coup de tonnerre pour Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton Kylian Mbappé repart de plus belle. La dernière information est venue d'Angleterre. Selon certaines sources, le joueur du PSG pourrait prendre la direction de Manchester United pour remplacer Cristiano Ronaldo, sur le départ. Une offre impressionnante de 170M€ serait en préparation pour tenter de recruter l'international tricolore en 2023.

« Je n'ai pas de respect pour lui (Ten Hag) parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi ». Cette déclaration est l'une des nombreuses phrases choc prononcées par Cristiano Ronaldo lors de son entretien accordé au journaliste Piers Morgan. Mécontent de sa situation à Manchester United, le buteur portugais a vidé son sac et devrait prendre la porte dans les prochains jours.

Cristiano Ronaldo sur le départ

Selon plusieurs médias anglais, les chances de revoir Ronaldo sous le maillot de Manchester United sont minimes. Son contrat pourrait être rompu très prochainement à en croire les informations du Telegraph. La priorité hivernale des Red Devils devrait être de trouver un nouvel attaquant. Et un nom inattendu est apparu dans le viseur de Manchester United.

Mbappé pour remplacer Ronaldo à Manchester ?

Entraîneur de Manchester United et critiqué par Ronaldo, Erik Ten Hag souhaiterait tenter le gros coup Kylian Mbappé. Selon les informations du Mirror , le joueur du PSG serait le grand rêve de la formation de Premier League pour remplacer Cristiano Ronaldo. Un dossier évidemment complexe puisque Mbappé a récemment prolongé son contrat à Paris. Et malgré quelques tensions avec le PSG comme l'a annoncé le 10Sport.com, il est difficile de voir le Qatar se séparer de sa star dans les prochains mois.

Le différend financier entre Mbappé et le PSG révélé le 21 octobre par @le10sport est confirmé par @lequipe aujourd’hui ✅💪🏼https://t.co/DzDkyq8ijL — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 15, 2022

L'offre de Manchester United est prête