Foot - Mercato

Mercato : Cristiano Ronaldo sort du silence et fait des déclarations tonitruantes

Muet depuis le début de saison, Cristiano Ronaldo est enfin sorti du silence. L’attaquant de Manchester United s’est confié sur le calvaire qu’il vit chez les Red Devils et sur sa relation avec Erik ten Hag. L’international portugais a assuré qu’il n’avait « pas de respect » pour son entraîneur et qu’il s’était « senti trahi ».

Annoncé sur le départ pendant tout le mercato estival, Cristiano Ronaldo a fini par rester à Manchester United. Jorge Mendes ne lui a trouvé aucune porte de sortie, l’international portugais a donc été contraint de rester chez les Red Devils . L’occasion pour lui de collaborer avec Erik ten Hag, le nouvel entraîneur de Manchester United.

Remplaçant depuis le début de saison, Cristiano Ronaldo a fini par réintégrer le onze. Mais sa relation avec son entraîneur ne se serait pas vraiment améliorée… Dans un entretien exclusif accordé à Piers Morgan, l’ancien joueur de la Juventus s’est payé Erik ten Hag. « Je n'ai pas de respect pour lui (Ten Hag) parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi », a lâché Ronaldo.

*NEW: My piece for @TheSun about my explosive @PiersUncensored interview with @Cristiano which will rock the world of football. https://t.co/QcJBu4mvnb