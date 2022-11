Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo au PSG, la réponse est dévoilée

Publié le 13 novembre 2022 à 15h15

Pierrick Levallet

Annoncé au PSG depuis plusieurs années maintenant, Cristiano Ronaldo n’a jamais évolué dans la capitale française. Mais alors que tout ne se passe pas comme prévu pour le Portugais à Manchester United, certains rêveraient d’une association entre l’attaquant de 37 ans et Lionel Messi dans la capitale. Mais l’espoir de cette opération commencerait à diminuer.

Depuis le début de saison, rien ne va plus pour Cristiano Ronaldo à Manchester United. Régulièrement écarté par Erik ten Hag, le Portugais songerait à un départ dès le mois de janvier, alors que son contrat expire en juin prochain. L’occasion pour le PSG de mettre enfin la main sur son attaquant tant désiré et sur Cristiano Ronaldo grâce à une seule et même opération ?

Mercato : Grande révélation dans le feuilleton Ronaldo https://t.co/TIaEq20S4S pic.twitter.com/uWSKVbcie0 — le10sport (@le10sport) November 12, 2022

Une association rêvée entre Messi et Cristiano Ronaldo

D’après Calciomercato.it , certains rêveraient de voir une association entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi au PSG. Alors que les choses se passent mal pour le Portugais à Manchester United, l’attaquant de 37 ans pourrait en profiter pour rebondir dans la capitale et évoluer aux côtés de son plus grand rival. Toutefois, cela pourrait finalement ne jamais avoir lieu.

L’espoir s’amoindrit pour cette opération

En effet, le média italien précise que ces rêveurs se feraient plus discrets et commenceraient à perdre espoir en une éventuelle venue de Cristiano Ronaldo au PSG. La faute sans doute au changement de politique de recrutement du côté de la capitale avec l’arrivée de Luis Campos. Depuis qu’il a débarqué à Paris, le conseiller football parisien vise des profils plus jeunes plutôt que des grands noms. Cristiano Ronaldo n'entrerait donc pas dans les critères de recherche.