Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Batlles en danger, son successeur déjà identifié en interne ?

Publié le 13 novembre 2022 à 14h00

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Suite à la défaite de l'ASSE face à Rodez ce samedi, les dirigeants stéphanois penseraient à faire le ménage en interne. Président exécutif du club, Jean-François Soucasse serait sur la sellette, tout comme Laurent Batlles. En coulisses, les dirigeants auraient commencé à chercher son remplaçant, et un profil ferait office de favori.

Reléguée en Ligue 2, l'ASSE espérait une remontée immédiate. Le mois de décembre n'a même pas commencé et cet objectif est déjà réduit à néant. La faute à un début de saison catastrophique. Malgré les nombreux changements effectués durant l'intersaison, l'ASSE ne parvient pas à retrouver de second souffle. Le club a été battu par Rodez à domicile ce samedi (0-2) et devient lanterne rouge de Ligue 2.

Mercato - ASSE : Batlles vise un transfert inattendu pour cet hiver https://t.co/3fU2qpqvq3 pic.twitter.com/9VDMeeeJhl — le10sport (@le10sport) November 13, 2022

Quel avenir pour Batlles ?

Arrivé cet été sur le banc stéphanois, Laurent Batlles est déjà sur la sellette. Le sujet de son avenir n'est plus tabou en interne comme l'annoncent L'Equipe et But Football Club . Mais ces deux médias apportent des informations contradictoires. Selon le premier cité, le technicien pourrait encore rester à l'ASSE pendant quelques temps en raison de sa situation contractuelle, mais aussi de l'amour des supporters. De son côté, But Football Club annonce le départ imminent de Batlles.

Batlles et Soucasse sur le départ ?

A en croire le média, Batlles aurait de grandes chances de quitter l'ASSE dans les prochains jours. Il pourrait être accompagné de Jean-François Soucasse, président exécutif des Verts. Les deux médias sont, toutefois, d'accord sur le fait que les dirigeants stéphanois sont passés à l'action pour chercher un nouvel entraîneur. Trois noms sont cités.

Trois noms pour succéder à Batlles, un favori se dégage