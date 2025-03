«Négociations en cours», le PSG prépare un gros coup

Alexis Brunet

Dernièrement, le PSG a enregistré de nombreuses prolongations de contrat, dont celle de Luis Enrique. Le technicien parisien est donc désormais lié au club de la capitale jusqu’en 2027 et Luis Campos pourrait également en faire de même. En effet, selon le champion de France, des négociations seraient en cours avec le Portugais pour qu’il prolonge l’aventure.

En 2022, Luis Campos a fait son arrivée au PSG pour remplacer Leonardo au poste de conseiller football. Le premier choix du Portugais a été de placer Christophe Galtier à la tête de l’équipe première. Cela ne s’est pas révélé être un succès et le technicien français n’a donc fait qu’une saison à Paris.

Le binôme Luis Enrique - Luis Campos fonctionne

Pour succéder à Christophe Galtier, Luis Campos a décidé de nommer Luis Enrique. Un meilleur choix pour le Portugais, puisque l’Espagnol a tout gagné en France lors de sa première saison à Paris et il a également atteint les demi-finales de Ligue des champions. De plus, le binôme formé par les deux Luis marcherait très bien selon différentes sources et le PSG en profite donc actuellement.

Des négociations en cours pour la prolongation de Campos

Reste à voir si le binôme Luis Campos - Luis Enrique va pouvoir durer à Paris. Pour le moment, le coach du PSG a prolongé son contrat jusqu’en 2027, mais pas encore le conseiller football et le sien prend fin en juin prochain. Toutefois, interrogé par L’Équipe, le club de la capitale a affirmé que les « négociations sont toujours en cours » avec le dirigeant portugais. Un épilogue heureux est donc encore possible, mais il faudra faire vite.