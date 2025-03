Tensions au PSG, la prochaine signature pose problème

Alexis Brunet

En 2022, le PSG avait décidé de faire confiance à Luis Campos pour succéder à Leonardo en tant que conseiller football. Si l’aventure du Portugais à Paris ne s’est toujours pas bien passée, cela semble aller mieux dernièrement. Des négociations pour sa prolongation de contrat seraient même en cours, mais une certaine crispation et des tensions entourent tout de même les discussions.

Dernièrement, le PSG s’est lancé dans une vague de prolongations. Avant le match contre l’AS Monaco début février, le club de la capitale a notamment la prolongation de contrat de Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi jusqu’en 2029. Les dirigeants parisiens n’ont également pas oublié les jeunes éléments du centre de formation, car Yoram Zague a aussi prolongé jusqu’en 2028 et Ibrahim Mbaye et Naoufel El Hannach ont signé leur premier contrat pro jusqu’en 2027.

Le PSG a également prolongé Luis Enrique

Mais il n’y a pas que les joueurs qui ont prolongé au PSG dernièrement. En effet, très satisfait par son travail, le club de la capitale a également étendu le bail de Luis Enrique jusqu’en 2027. Une juste récompense pour le technicien parisien qui a tout gagné sur la scène nationale la saison dernière et qui avait également atteint les demi-finales de Ligue des champions.

Des crispations autour de la prolongation de Campos

Après Luis Enrique, Luis Campos pourrait être le prochain à prolonger au PSG. Toutefois, des crispations seraient apparues entre les deux parties dernièrement, d'après L'Équipe. En effet, aucun accord n’a pour le moment été trouvé alors que les négociations durent depuis longtemps, ce qui aurait le don d’agacer le Portugais. Reste à voir si un point de non-retour sera bientôt atteint, ce qui n’est toutefois pas encore le cas.