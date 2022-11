Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça lance un défi à Campos pour cet hiver

Publié le 13 novembre 2022 à 23h00

Thomas Bourseau

En marge du mercato hivernal, le FC Barcelone pourrait tenter un coup de maître avec Ilkay Gündogan, courtisé par le PSG, le Bayern Munich et la Juventus. Pour rappel, le milieu de terrain de Manchester City pourrait devenir agent libre à la fin de la saison. La course contre la montre est lancée.

Et si Luis Campos bouclait l’arrivée d’une star de Manchester City par le biais de son futur statut d’agent libre ? Ilkay Gündogan pourrait bénéficier du statut en question à l’issue de la saison si sa situation contractuelle restait inchangée. En effet, le contrat de l’international allemand prendra fin le 30 juin prochain. Et à en croire les informations circulant dans la presse, le conseiller football du PSG s’intéresserait au profil de Gündogan.

En plus du Bayern et de la Juve, le PSG se mesure au Barça pour Gündogan

Cependant, la concurrence ferait rage dans cette opération pour le PSG. Relevo révélait fin octobre que la Juventus et le Bayern Munich en pinceraient également pour Ilkay Gündogan et seraient prêts à passer à l’action si jamais l’Allemand venait à devenir agent libre à la prochaine intersaison. En plus des cadors italien et allemand, le PSG devrait se frotter au FC Barcelone selon Mundo Deportivo . Dans le cadre du mercato hivernal, le comité de direction blaugrana présidé par Joan Laporta aurait la ferme intention d’injecter du sang neuf dans l’entrejeu de l’effectif entraîné par Xavi Hernandez. Le projet serait de recruter un joueur capable d’évoluer dans tous les compartiments du jeu au milieu de terrain. Gündogan serait un profil apprécié au FC Barcelone.

Guardiola s’enflamme pour Gündogan