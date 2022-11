Foot - PSG

PSG : Un clash éclate, l'incroyable geste de Mbappé

Publié le 13 novembre 2022 à 15h45

Arnaud De Kanel

Le PSG s'impose pour son dernier rendez-vous avant la trêve pour la Coupe du monde. Opposés au promu auxerrois, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont déroulé, avec notamment un but du natif de Bondy encore très remuant. Mais au moment de rentrer au vestiaire, l'attaquant du PSG a eu un geste déplacé envers un joueur de l'AJ Auxerre.

C'est une scène dont aurait pu se passer le PSG tant l'après-midi était parfaite. Une démonstration 5 à 0 du rouleau compresseur parisien face à l'AJ Auxerre avec aucun blessé à déplorer et le premier but d'Hugo Ekitike. Au coup de sifflet final, Kylian Mbappé, buteur un peu plus tôt dans l'après-midi, s'est visiblement invectivé avec Kays Ruiz.

Le geste déplacé de Mbappé

Dans le couloir du Parc des Princes, Prime Video avait placé une caméra et l'on a pu voir un geste troublant de Kylian Mbappé. En effet, alors qu'un joueur auxerrois semble retenir l'ancien Parisien, Kays Ruiz, Kylian Mbappé se retourne vers eux en se tenant les parties intimes. Une scène qui intrigue.

Mbappé trashtalk l’ancien Parisien Kays Ruiz pic.twitter.com/F4unAIj2lV — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) November 13, 2022

Que s'est-il passé ?

Pour le moment, personne n'a connaissance du contexte qui a amené ce geste. Il pourrait être lié à une brouille survenue dans le match. Alors, était-ce une réelle dispute ou une simple plaisanterie entre anciens partenaires ? Des précisions sont attendues.