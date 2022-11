Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Nouvelle bombe pour Cristiano Ronaldo, son transfert déjà bouclé ?

Publié le 15 novembre 2022 à 14h00

Dans un entretien accordé à la télévision anglaise, Cristiano Ronaldo n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer sa situation à Manchester United, taclant ouvertement Erik ten Hag et la direction des Red Devils. Une sortie qui ne passe pas en interne, notamment auprès de l’entraîneur néerlandais, qui voudrait se séparer de son numéro 7 dès janvier.

Alors que sa situation à Manchester United semblait s’arranger ces derniers jours, Cristiano Ronaldo a sorti la sulfateuse dans un entretien accordé à la presse anglaise. Face au journaliste Piers Morgan, le Portugais s’est lâché en évoquant son malaise chez les Red Devils , taclant ouvertement sa direction et son entraîneur. « Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche. Les gens doivent entendre la vérité , a lâché Cristiano Ronaldo. Erik ten Hag ? Je n'ai pas de respect pour lui, parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi. »



Divorce acté entre Manchester United et CR7 ?

Forcément, cette sortie aura des répercussions sur l’aventure mancunienne de Cristiano Ronaldo. Difficile en effet d’imaginer le numéro 7 retrouver l’écurie anglaise après la Coupe du Monde, d’autant qu’Erik ten Hag souhaiterait tourner la page.

Ten Hag ne compte plus sur Cristiano Ronaldo, le vestiaire serait furieux