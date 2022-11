Foot - Mercato

Mercato : Un coup de maître orchestré par Cristiano Ronaldo ?

Publié le 15 novembre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

Par le biais d’une entrevue accordée à Piers Morgan, Cristiano Ronaldo a lâché ses vérités sur sa situation délicate à Manchester United depuis même son retour au club. Poussant pour son départ, Ronaldo pourrait avoir gain de cause tant Manchester United serait à présent prêt à tourner la page. Explications.

Cristiano Ronaldo connaît une saison bien particulière du reste des exercices précédents de sa carrière. En effet, utilisé comme joker de luxe, écarté puis réintégré dernièrement, Ronaldo ne sait pas sur quel pied danser à Manchester United après son transfert avorté.

Cristiano Ronaldo a vidé son sac

À l’occasion d’une entrevue accordée à Piers Morgan pour Talk TV, Cristiano Ronaldo a vidé son sac sur sa situation à Manchester United où son contrat arrivera à expiration en juin prochain. « S'ils ont essayé de me forcer à partir ? Oui. Pas seulement le coach mais des gens du club. Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche. Les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison mais aussi la saison dernière ».

Mercato : Pression maximale après le coup de sang de Cristiano Ronaldo https://t.co/mIEt7Fx0Bp pic.twitter.com/9q2hMVaTbT — le10sport (@le10sport) November 14, 2022

Manchester ne va pas regretter Ronaldo pour qui le départ semble inéluctable