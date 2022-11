Foot - Mercato

Mercato : Une décision radicale va être prise pour Cristiano Ronaldo

Publié le 14 novembre 2022 à 18h00

Pierrick Levallet

Avant de partir à la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo a fait des révélations fracassantes au sujet de Manchester United et Erik ten Hag. Le Portugais n’a pas mâché ses mots et a poussé un incroyable coup de gueule. Sauf que cette sortie n’a pas du tout plu en interne, et le quintuple Ballon d’Or a peut-être signé la fin de son aventure mancunienne.

Symbole du malaise qu’il vit depuis le début de saison à Manchester United, Cristiano Ronaldo a sorti la mitrailleuse dans un entretien pour Piers Morgan sur Talk TV . Le Portugais a craqué, et il n’a pas mâché ses mots au moment de parler d’Erik ten Hag et des Red Devils . « Je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison mais aussi la saison dernière. Erik ten Hag ? Je n'ai pas de respect pour lui, parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi. [...] Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, il n'y a pas eu d'évolution au club, progression zéro » a-t-il lâché. Sauf qu’en interne, cette sortie n’a pas été particulièrement bien reçue, au contraire.

Réunion au sommet pour décider du sort de Cristiano Ronaldo

Selon les informations du Telegraph , une réunion serait prévue en interne ce lundi afin de décider du sort de Cristiano Ronaldo. Erik ten Hag, John Murtough (directeur du football) et Richard Arnold (directeur général) devraient s’entretenir afin de prendre une décision pour le quintuple Ballon d’Or. Les trois hommes, en collaboration avec le coprésident et propriétaire Joel Glazer, chercheraient à trouver la meilleure solution possible pour Cristiano Ronaldo après son incroyable coup de gueule.

Un avenir plus qu’incertain après la Coupe du monde