Mercato : Réunion au sommet pour l’avenir de Cristiano Ronaldo

Publié le 14 novembre 2022 à 14h10

Pierrick Levallet

À l’approche de la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo a littéralement explosé. Dans une récente interview, le Portugais a vivement taclé Manchester United et Erik ten Hag, alors qu’il vit un véritable calvaire depuis le début de saison. Sauf que ce coup de sang n’est clairement pas passé en interne.

« Je n'ai pas de respect pour lui (Ten Hag) parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. » Comme un symbole de son malaise depuis le début de saison, Cristiano Ronaldo a explosé au micro du journaliste Piers Morgan avant le Mondial au Qatar. Le quintuple Ballon d’Or a vidé son sac, notamment sur Erik ten Hag. Mais Cristiano Ronaldo ne s’est pas arrêté là.

«Je me sens trahi»

L’ancien du Real Madrid a affirmé que sa confiance avait été brisée et qu’il ne se sentait pas désiré à Manchester United : « Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça mais je m'en fiche, les gens doivent entendre la vérité. Oui je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison mais aussi la saison dernière. » Sauf que ce coup de sang n’a pas été bien reçu en interne.

Manchester United va trancher pour Cristiano Ronaldo