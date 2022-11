Foot - Mercato

Cristiano Ronaldo, Batlles… Toute les infos mercato du 14 novembre

Publié le 14 novembre 2022 à 12h02

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Rupture totale entre Cristiano Ronaldo et Manchester United

Annoncé avec insistance sur le départ depuis plusieurs mois, Cristiano Ronaldo a acté publiquement sa rupture avec la direction de Manchester United. Dans un entretien accordé à Talk TV , l'attaquant portugais n'a pas manqué de dézinguer son entraîneur, Erik ten Hag, ainsi que l'ensemble des décideurs mancuniens : « Je n'ai pas de respect pour lui (Ten Hag) parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi (...) « Ralf Rangnick ? Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, il n'y a pas eu d'évolution au club, progression zéro. Par exemple, la façon dont un club comme Manchester United a viré Ole (Gunnar Solskjaer) pour ramener un directeur sportif comme Ralf Rangnick. Personne n'a compris, il n'est même pas coach », confie d'abord Ronaldo. Il évoque ensuite son transfert avorté lors du dernier mercato estival : « Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça mais je m'en fiche, les gens doivent entendre la vérité. Oui je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison mais aussi la saison dernière ». Une sortie médiatique qui va faire couler de l'encre pour un long moment...



ASSE : Garande en approche pour remplacer Batlles ?

Actuelle lanterne rouge de Ligue 2, l'ASSE vit une situation sportive très compliquée, et son entraîneur Laurent Batlles fait l'objet de nombreuses spéculations. Selon les révélations de L'EQUIPE ce lundi, son avenir n'est pas encore tranché, notamment en raison de la question financière, mais la direction des Verts observe quand même le marché des techniciens. Le quotidien sportif précise que Roland Romeyer étudie notamment la candidature de Patrice Garande, et une réunion est prévue dans la journée pour trancher sur la question.



EXCLU : L'OGC Nice veut recruter Le Fée

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'OGC Nice en pince de plus en plus pour Enzo Le Fée, le milieu de terrain du FC Lorient. Ce dernier fait même office de priorité chez les Aiglons qui pourraient préparer une offensive en vue du mercato estival, alors que de leur côté, les dirigeants lorientais tentent de prolonger Le Fée, dont le profil est également suivi de près en Allemagne.

