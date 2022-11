Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Cristiano Ronaldo en colère, il lâche une annonce fracassante

Publié le 14 novembre 2022 à 08h30

Amadou Diawara

En plein calvaire à Manchester United, Cristiano Ronaldo serait déterminé à changer de club dès le prochain mercato hivernal. Pas du tout satisfait de sa situation chez les Red Devils, CR7 est sorti de ses gonds lors d'une interview accordée à la presse anglaise. En effet, la star portugaise de 37 ans a fait une annonce fracassante sur son avenir, tout en dézinguant son entraineur - Erik ten Hag - et son club.

Depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo vit un cauchemar à Manchester United. Alors qu'il ne semble pas vraiment convaincre Erik ten Hag, CR7 peine à emmagasiner les titularisations chez les Red Devils . Mécontent, Cristiano Ronaldo voudrait à tout prix faire ses valises et migrer vers d'autres horizons au mois de janvier, et ce, même s'il sera en fin de contrat le 30 juin. Très discret ces dernières semaines, le vétéran portugais de 37 ans s'est livré sur sa situation lors d'un entretien accordé à Piers Morgan sur Talk TV . Et le numéro 7 de Manchester United a sorti la mitrailleuse pour dézinguer à la fois son club et son entraineur Erik ten Hag.

«Je me suis senti trahi»

« S'ils ont essayé de me forcer à partir ? Oui. Pas seulement le coach mais des gens du club. Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche. Les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison mais aussi la saison dernière. Erik ten Hag ? Je n'ai pas de respect pour lui, parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi » , a pesté Cristiano Ronaldo, avant d'en rajouter une couche.

«Je n'ai pas de respect pour Erik ten Hag»