Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le gros sacrifice de Gerson

Publié le 14 novembre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Le père de Gerson l’avait annoncé, cela devrait se réaliser d’ici peu. En grande difficulté depuis l’arrivée d’Igor Tudor à l’OM, le Brésilien s’apprête à faire ses valises. Arrivé au Brésil ces dernières heures, le milieu de terrain doit s’engager avec Flamengo, son ancien club. Et visiblement, Gerson aurait fait une croix sur de l’argent pour permettre cette opération.

Arrivé à l’OM à l’été 2021, Gerson va déjà faire ses valises. Bien que le club phocéen avait déboursé 25M€ pour recruter le Brésilien à Flamengo, voilà qu’il s’apprête à faire son retour au sein du club carioca. En effet, la situation n’était plus vivable pour lui sur la Canebière sous les ordres d’Igor Tudor. Pas dans les plans du Croate, Gerson était devenu un simple remplaçant. Par conséquent, le Brésilien a tranché dans le vif, réclamant ainsi à partir. Pas retenu visiblement par Pablo Longoria, le joueur de l’OM s’est rendu au Brésil où il doit donc s’engager avec Flamengo. Un choix purement sportif et loin d’être financier si l’on croit les propos de son père et agent, Marcao.

Mercato - OM : Balerdi lâche une annonce pour son avenir https://t.co/QugTMW8Zl8 pic.twitter.com/iQqK5YdMOw — le10sport (@le10sport) November 13, 2022

« Gerson veut être heureux en travaillant pour le club qu’il aime »

Entre l’OM et Gerson, on se dirige donc vers un divorce après seulement un an et demi de relation. Et dans le clan du Brésilien, on est plus heureux que jamais à propos de ce transfert qui se profile. Rapporté par TNT Sports , Marcao a assuré : « Aujourd’hui, Gerson veut être heureux en travaillant pour le club qu’il aime ».

« Il arrive un moment où on ne pense plus à la partie financière »