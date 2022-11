Foot - Mercato - ASSE

Mercato : L’ASSE prepare un sale coup avec Batlles

Publié le 14 novembre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

Lanterne rouge de Ligue 2 après sa défaite contre Rodez à Geoffroy-Guichard (0-2), l’ASSE est en grand danger et cela pourrait avoir un impact sur l’avenir de Laurent Batlles. Malgré le message rassurant de Jean-François Soucasse, les Verts auraient trois entraîneurs dans le viseur.

Rien ne va plus pour l'ASSE. Relégués en Ligue 2, les Verts espéraient bien remonter très rapidement dans l'élite. Mais depuis le début de saison, le club du Forez se bat pour son maintien. Battu contre Rodez samedi (2-0), le club stéphanois est lanterne rouge de L2. Une situation qui fragilise Laurent Batlles. Mais Jean-François Soucasse s'est présenté en conférence de presse aux côtés de son entraîneur afin de le soutenir.

Soucasse défend Batlles

« C’est ma place d’être là et on ne peut pas laisser Laurent (Batlles) seul face aux difficultés que le club rencontre. Ce soir (samedi) on a touché le fond et les limites d’une équipe qui après avoir montré de belles choses, se trouve aujourd’hui dans la difficulté. Quand on voit le travail qui est effectué, le professionnalisme des gens qui essayent de porter ce club de la meilleure des façons, la moindre des choses est d’être à leur côtés », assure le président de l'ASSE avant de poursuivre.

Mercato - ASSE : Coup de théâtre pour Batlles, une révolution est imminente https://t.co/jNCrToAcmw pic.twitter.com/hVDb9fVCmB — le10sport (@le10sport) November 13, 2022

«Ce qu’on va essayer de faire, c’est reprendre tous ensemble le cours d’un projet collectif»

« J’ai entendu les critiques, les chants. Par contre quand on aime son club, son métier, le sport, il y a deux manières. Soit on baisse la garde, et on va chercher 10000 responsabilités. Ça, c’est l’arme des faibles. Ce qu’on va essayer de faire, c’est reprendre tous ensemble le cours d’un projet collectif. Toute autre position que celle-là ne me semblerait pas juste. On ne s’honore pas quand on cherche des coupables là où il n’y en a pas. Et on ne s’honore pas quand on pense qu’on n’a pas une part de responsabilités dans ce qui se passe », ajoute Jean-François Soucasse.

Et pourtant, la succession de Batlles se prépare