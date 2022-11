Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos est interpellé pour trois nouvelles recrues

Publié le 14 novembre 2022 à 03h00

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le mercato hivernal pourrait réserver quelques surprises du côté du PSG qui semble bien décidé à boucler plusieurs renforts afin de renforcer son effectif, un ancien joueur du club de la capitale livre son point de vue à ce sujet et interpelle Luis Campos sur le marché à suivre en janvier.

À quoi faut-il s’attendre au PSG pour le mercato de janvier ? Le Parisien a récemment révélé dans ses colonnes que Luis Campos envisageait plusieurs renforts, en défense, au milieu de terrain ainsi que dans le secteur offensif. Des potentielles recrues jugées nécessaires par le conseiller sportif portugais du PSG, et certains observateurs semblent clairement partager cet avis…

« Il faut prendre des joueurs »

L'ancien défenseur du PSG Eric Rabesandratana, interrogé sur France Bleu , a évoqué le mercato hivernal à venir pour Luis Campos : « Il faut prendre des joueurs. Son plan est de prendre un joueur par ligne. Avec la gestion de Ramos, Marquinhos et Kimpembe, il faut trouver un plan B pour avoir un défenseur supplémentaire pour pouvoir jouer à quatre et finalement avoir deux axiaux qui vont se partager le temps de jeu. Il faut absolument un joueur supplémentaire. Il y avait Danilo qui faisait ce travail. Mais aujourd’hui il faut un vrai défenseur pour permettre à Danilo de prendre du plaisir dans le jeu et de remonter d’un cran. Ensuite, il va falloir trouver un milieu défensif qui travaille beaucoup et qui met un peu d’impact physique. Un joueur plus costaud que Vitinha ou Verratti. Ces deux joueurs sont des artistes mais ils ne mettent pas forcément un impact physique dans le jeu ou sur les adversaires », indique l'ancien joueur du PSG.

« Un joueur expérimenté en attaque »