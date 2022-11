Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette star qui aurait pu faire le bonheur de Kylian Mbappé

Publié le 14 novembre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps courtisé par le PSG l’an dernier, Robert Lewandowski avait finalement quitté le Bayern Munich pour prendre la direction du FC Barcelone. Un échec pour Luis Campos, et pourtant, le profil du buteur polonais était idéal pour venir épauler Kylian Mbappé qui réclame un pivot au PSG.

En septembre dernier, alors qu’il était en rassemblement avec l’équipe de France, Kylian Mbappé avait pointé du doigt le mercato estival du PSG sur l’absence de véritable buteur pour l’épauler en attaque : « J’ai beaucoup plus de liberté, le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Giroud qui occupe les défenses, et moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons… À Paris, c’est différent, on me demande de faire le pivot », avait lâché Mbappé. Pourtant, Luis Campos a tout fait pour satisfaire les demandes de la star du PSG.

Mercato : Barcelone, transfert… Quand Verratti faisait le forcing pour quitter le PSG https://t.co/NxrJkSV89G pic.twitter.com/pl7WaJ66uE — le10sport (@le10sport) November 13, 2022

Lewandowski a été pisté…

En effet, le conseiller sportif du PSG a été annoncé avec insistance sur les traces de Robert Lewandowski, qui était en instance de départ la saison passée au Bayern Munich. Le profil du buteur polonais aurait bien évidemment été idéal car parfaitement complémentaire avec celui de Kylian Mbappé, et ce recrutement aurait donc pu éviter certains tensions au sujet du fameux « pivot » manquant au PSG. Mais finalement, Lewandowski a préféré filer au FC Barcelone…

« Je voulais Barcelone »