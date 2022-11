Foot - Mercato - PSG

Transferts : PSG, Barcelone... Lewandowski lâche ses vérités sur son mercato

Publié le 13 novembre 2022 à 11h00

Arnaud De Kanel

Dès le début du mercato estival, Robert Lewandowski avait fait part de son intention de quitter le Bayern Municg à ses dirigeants. Tout juste débarqué au PSG, Luis Campos souhaitait alors l'enrôler afin d'assouvir l'un des désirs de Kylian Mbappé et de lui offrir un avant-centre pour qu'il gravite autour. Mais le Polonais n'avait qu'une idée en tête : le FC Barcelone

Avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé dans son effectif, le PSG voulait y ajouter une autre pointure en la personne de Robert Lewandowski. Alors que son arrivée aurait sans doute été mal perçue par les deux premiers, elle aurait pu satisfaire Mbappé qui réclamait un profil de pivot. Or, Lewandowski a filé au Barça et est passé sous le nez de Luis Campos.

« La meilleure décision était de déménager à Barcelone »

Dans un long entretien accordé à MARCA avant de rejoindre la Pologne pour le Mondial au Qatar, Robert Lewandowski est revenu sur son été mouvementé. « C'était une décision très difficile, mais je savais que c'était le bon moment pour partir. Au Bayern, j'avais tout sous contrôle et j'étais dans ma zone de confort. Mais, dans ma tête, je savais qu'il était temps de partir : je voulais avoir une longue carrière et continuer à être heureux. Quand j'ai commencé à parler au Barça, je savais que, pour ma vie personnelle et footballistique, la meilleure décision était de déménager à Barcelone pour jouer en Liga » a-t-il confié.

« Je voulais aller à Barcelone »