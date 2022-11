Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'annonce fracassante de cette recrue d'Ancelotti sur son avenir

Publié le 14 novembre 2022 à 00h15

Amadou Diawara

Arrivé librement et gratuitement en provenance de Chelsea lors du dernier mercato estival, Antonio Rüdiger ne se voit pas quitter le Real Madrid de si tôt. En effet, l'international allemand a confié qu'il voulait faire une carrière à la Luka Modric, qui est toujours à la Maison-Blanche malgré ses 37 ans.

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec Chelsea, Antonio Rüdiger a refusé de prolonger. Libre de rejoindre le club de son choix gratuitement, l'international allemand a accepté de répondre à l'appel du Real Madrid.

«Je ne suis là que depuis quelques mois»

Lors du dernier mercato estival, Antonio Rüdiger a donc paraphé un bail de cinq saisons avec le Real Madrid. Ainsi, le défenseur de 29 ans est engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec le club merengue. Toutefois, il se voit déjà rempiler avec la Maison-Blanche .

«Si je peux encore jouer au Real Madrid à 37 ans, je le ferai»