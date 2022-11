Foot - Real Madrid

Real Madrid : Un destin à la Neymar attend Vinicius, Ancelotti s’inquiète

Publié le 12 novembre 2022 à 00h15

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Brillant avec le Real Madrid, Vinicius Jr affole encore les compteurs depuis le début de la saison. Cependant, l’international brésilien subit beaucoup de fautes, ce qui inquiète Carlo Ancelotti et globalement tout le club. La Maison Blanche ne veut pas qu’il ait une réputation identique à celle de Neymar.

Arrivé au Real Madrid dans la peau d’un grand espoir, Vinicius Jr a mis du temps avant d’éclore totalement. Mais depuis deux saisons, l’international brésilien confirme tout son talent. Il forme un duo étincelant avec Karim Benzema, ce qui a permis au Real Madrid de s’offrir une 15ème Ligue des Champions au printemps dernier.

Vinicius est cerné par ses adversaires

Cette saison, Vinicius Jr est parti sur les mêmes bases. Ses adversaires, eux, commencent à prendre conscience du phénomène. L’attaquant du Real Madrid subit beaucoup de fautes, ce qui inquiète clairement le club madrilène.

Le Real Madrid ne veut pas qu’il devienne comme Neymar