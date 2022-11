Foot - Real Madrid

Ballon d’Or : Karim Benzema règle ses comptes après un clash

Publié le 6 novembre 2022 à 03h00

Guillaume de Saint Sauveur

N’appréciant que très peu les récentes sorties de Jérôme Rothen à son égard suite à son sacre au Ballon d’Or, Karim Benzema s’est accordé un droit de réponse envers l’ancien joueur du PSG. Et le buteur français, qui n’apprécié pas spécialement le rôle des consultants, assure qu’il n’enfilera jamais cette casquette.

« En équipe de France, on a plus de certitudes dans les stars avec Mbappé que Benzema. Il marque plus et est plus décisif que n'importe quel attaquant. Il est essentiel ». Ce sont par ces propos que Jérôme Rothen avait allumé la mèche dans son clash avec Karim Benzema, juste après le sacre du buteur français du Real Madrid au Ballon d’Or 2022 : « Tu parles beaucoup trop… Reste concentré », lui avait alors sèchement rétorqué Benzema sur Instagram . Et ce n’est pas terminé.

« Moi consultant ? Jamais »

Interrogé dans un live Twitch par Zack Nani, Benzema est revenu sur cet épisode avec Rothen : « Les consultants ? Je n’aime pas trop. Des fois ils vont parler correctement, des fois ils vont parler n’importe comment. Mais il faut débattre, ils savent ce qu’est la difficulté du terrain. Ils peuvent parler mal des joueurs, mais enfoncer des joueurs, jamais (…) Moi consultant ? Jamais », a assuré Karim Benzema.

