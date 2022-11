Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema répond cash aux critiques

Publié le 5 novembre 2022 à 00h15

Ce vendredi, Karim Benzema a accordé un long entretien au Youtubeur Zack Nani, quelques jours après avoir reçu le Ballon d'Or 2022. L'international français s'est attardé sur plusieurs sujets, notamment sur les sifflets dont il a, parfois, fait l'objet au cours de sa carrière. Le buteur du Real Madrid a lâché ses vérités sur les critiques.

Au Real Madrid, il est adulé, et ce depuis plusieurs années. Arrivé en 2009 à l'âge de 21 ans, Karim Benzema a grandi avec le Real Madrid, jusqu'à devenir l'un des leaders du vestiaire et l'un des chouchous du Santiago Bernabeu. Pourtant, il y a encore quelques années, Benzema n'échappait pas aux critiques en raison de son efficacité.





Benzema n'a pas toujours été le chouchou du Real Madrid

En 2018 par exemple, Karim Benzema avait traversé une période compliquée sous les ordres de Zinédine Zidane. Certains supporters du Real Madrid l'avaient sifflé, estimant qu'il n'était plus au niveau. Lors d'un entretien accordé à Zack Nani, Benzema est revenu sur ces critiques.

« Si tu veux me siffler pour rien, vas-y »