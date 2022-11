Foot - Real Madrid

Real Madrid : PSG, parc d'attractions... L'improbable projet de Florentino Pérez

Publié le 1 novembre 2022 à 14h10

Thibault Morlain

Surpuissants financièrement grâce au Qatar et Abu Dhabi, le PSG et Manchester City voient la concurrence tenter de les rattraper sur ce terrain là. En ce sens, Florentino Pérez, président du Real Madrid, aurait eu projet fou pour la Casa Blanca. Cela aurait alors mêlé le club madrilène et un parc d'attractions. Explications.

Portés par des états, à savoir le Qatar et Abu Dhabi, le PSG et Manchester City jouent dans une cour différente des autres, surtout d'un point de vue financier. Forcément, cela suscite des critiques et au Real Madrid, Florentino Pérez aurait tenté de remettre les Merengue sur un pied d'égalité. Ainsi, comme le rapporte So Foot , dans leur livre Messi vs Ronaldo , les journalistes Jonathan Clegg et Joshua Robinson révèlent le projet du président du Real Madrid.

Ça a discuté avec l'ancien patron de Disney

Ainsi, c'est lors de la saison 2017-2018 que Florentino Pérez aurait pensé à... délocaliser le stade du Real Madrid ainsi que le centre d'entraînement dans un parc d'attractions. Le président merengue aurait même été jusqu'à discuter avec l'ancien PDG de Disney : Michael Eisner. « Dans notre monde, nous sommes aussi grands que Disney. Nous sommes le club numéro un, et la seule façon de le rester est d'être toujours le premier grand innovateur », aurait même expliqué Florentino Pérez.

Une attraction Zinedine ZIdane ?

Florentino Pérez voyait ainsi les choses en grand pour le Real Madrid. D'ailleurs, une attraction était visiblement dédiée à Zinedine Zidane. Il était envisagé de faire quelque chose en l'honneur de la reprise de volée de Zizou en 2002 lors de la finale de Ligue des Champions contre le Bayer Leverkusen.