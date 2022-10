Foot - Real Madrid

Ballon d’Or : Après le sacre de Benzema, Deschamps fait un aveu

Publié le 27 octobre 2022 à 17h30

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane n’est plus le dernier joueur français à avoir remporter le Ballon d’or depuis que Karim Benzema a été sacré le 17 octobre dernier. Sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps a assuré que cela n’allait pas changer la manière d’être de l’attaquant du Real Madrid.

Le lundi 17 octobre dernier, au Théâtre du Châtelet, Karim Benzema a réalisé un rêve d’enfant. En effet, grâce à sa saison 2021/2022 XXL au cours de laquelle il a à la fois remporté la Ligue des champions et la Liga, le capitaine du Real Madrid a été sacré Ballon d’or devant Sadio Mané et Kevin De Bruyne. Pour la première fois depuis 1998 et le sacre de Zinedine Zidane, un Français a remporté la plus prestigieuse des récompenses individuelles, à savoir le Ballon d’or.

«Venir après "Zizou", c'est particulier, magnifique»

Succéder à Zinedine Zidane, c’est un grand honneur pour Karim Benzema comme il l’a révélé à France Football dernièrement. « En tant que Français, venir après "Zizou", c'est particulier, magnifique. Il est important, c'est mon grand frère, j'ai appris le foot avec lui et R9. On peut dire que je suis son successeur, même si on n'est pas les mêmes joueurs. Il est meilleur dans son jeu. (Il sourit franchement.) ».

Real Madrid : Vinicius Jr se livre sur sa relation avec Benzema https://t.co/gpiLZUfL26 pic.twitter.com/XQqHIddY5d — le10sport (@le10sport) October 27, 2022

«Ca ne va rien changer entre le Karim avant et après le Ballon d'Or»