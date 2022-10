Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, Perez prend une décision fracassante avec Haaland

Publié le 29 octobre 2022 à 21h00

En début de saison, Florentino Perez avait d’incroyables plans pour le Real Madrid. Le président du club espagnol avait comme objectif de recruter Kylian Mbappé, mais aussi Erling Haaland. Deux pointures, qui ont finalement pris la décision de repousser les appels du dirigeants. Désormais, ces deux dossiers auraient été enterrés par la direction merengue.

Le Real Madrid est tombé de haut lors du dernier mercato estival. Le club espagnol n’est pas parvenu à réaliser ses objectifs sur le domaine du recrutement. Priorité de Florentino Perez, Kylian Mbappé a fini par prolonger son contrat avec le Real Madrid. Également ciblé, Erling Haaland a fait le choix de s’engager avec Manchester City. « Sur notre liste, je pense que Manchester City est la meilleure équipe. Le Bayern Munich est le numéro deux. Nous avons le Real Madrid en numéro trois, le Paris Saint-Germain en numéro quatre... » a justifié le père du buteur norvégien.

Le Real Madrid écarte la piste Mbappé

Désormais, ces deux dossiers sont de l’histoire ancienne pour Florentino Perez. Comme annoncé par Marca, Kylian Mbappé ne figure plus dans ses plans. Le joueur du PSG a déçu la direction madrilène en ne tenant pas ses promesses. Mais à en croire la presse espagnole, le Real Madrid aurait également pris la décision de mettre fin à la piste Erling Haaland.

Haaland n'est plus une priorité

Journaliste pour Marca , José Felix Diaz a annoncé que le recrutement d’Erling Haaland n’était plus une priorité pour le Real Madrid. « On parle toujours de Haaland , mais il n'est plus une priorité pour Madrid. S'il est à portée, le club essaiera, mais Rodrygo assume un rôle d'attaquant. Il s'est très bien adapté à cette position. Donc Madrid ne considère pas la signature de Haaland comme une priorité ou une urgence (…) Le club blanc ne veut pas de bagarres, il ne veut pas de deux grands titulaires par poste. Deux coqs dans le même enclos, ce n'est parfois pas bien » a-t-il déclaré lors d’un live Twitch organisé par le média espagnol.

Un numéro 9 toujours recherché

Alors que Karim Benzema s’approche doucement de la retraite, le Real Madrid pourrait bien recruter un nouvel avant-centre dans les prochains mois. Mais ce joueur ne devrait être pas être l’un des deux joueurs précédemment cités. Le nom d’Endrick (Palmeiras) est évoqué, mais ce crack de 16 ans ne rejoindra l’Europe qu’en 2024. Un autre joueur pourrait donc débarquer pour assurer la transition.