Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La folle sortie d’Ancelotti sur son avenir

Publié le 29 octobre 2022 à 19h30

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De retour à la tête du Real Madrid il y a un an, Carlo Ancelotti fonde de gros espoirs en Federico Valverde, qui a déjà montré ses qualités au cours des dernières saisons. L’Italien attend toutefois plus d’efficacité de la part de son milieu de terrain, reconverti comme ailier droit sous ses ordres. L’occasion pour l’entraîneur merengue de lancer un défi de taille à l’Uruguayen.

Milieu de terrain de formation, Federico Valverde s’est imposé comme un élément essentiel du Real Madrid, capable de briller dans l’entrejeu, mais également sur le flanc droit de l’attaque. Depuis la saison dernière, l’Uruguayen s’est mué en ailier sous les ordres de Carlo Ancelotti, une vraie réussite puisque le joueur de 24 ans se montre décisif avec le Real Madrid. Cette saison, Federico Valverde a trouvé le chemin des filets à 6 reprises en 11 matches disputés dans le championnat espagnol, mais ce n’était pas gagné.

Ancelotti joue son avenir sur un pari

Alors que Federico Valverde n'était pas franchement habitué à tenter sa chance face au but, Carlo Ancelotti a insisté auprès de son joueur pour que celui-ci se montre plus décisif, quitte à lui mettre une grosse pression sur les épaules. « Ce qui m'a semblé étrange, c'est qu'il n'a marqué qu'un seul but la saison dernière. Je lui ai dit que s'il n'était pas capable de marquer plus de 10 buts, je devrais déchirer ma licence d'entraîneur », confiait Ancelotti le mois dernier après la rencontre face à Leipzig.

Équipe de France : Énorme inquiétude pour Benzema avant le Mondial, Ancelotti s’explique https://t.co/gXa8KO34C9 pic.twitter.com/PoGMuRFTQU — le10sport (@le10sport) October 29, 2022

« L’entraîneur m'a dit que si je ne marquais pas plus de 10 buts, il devrait prendre sa retraite »

Un pari insolite qui porte ses fruits, puisque Federico Valverde en est à 7 réalisations toutes compétitions confondues, avec notamment trois buts inscrits au cours des trois derniers matches de Liga. « Carlo l'a déjà dit, je dois marquer au moins dix buts cette saison. Je suis concentré pour y arriver. C'est une bonne pression. Je ne veux pas prendre la responsabilité de la retraite de l’entraîneur », reconnaissait le milieu après la victoire contre Elche. Interrogé par DirecTV sur sa réalisation contre le FC Barcelone, Valverde en a remis une couche : « Il aurait fallu être fou pour passer le ballon et encore plus avec la pression que m’a mise l'entraîneur, qui m'a dit que si je ne marquais pas plus de 10 buts, il devrait prendre sa retraite. Il dit que sinon il déchirera sa licence mais c'est une belle pression, il me dit plusieurs fois de tirer au but et au final c'est utile », a confié le milieu, qui ne tarit pas d’éloges à l’égard d’Ancelotti.

« Je lui serai toujours reconnaissant pour tout ce qu'il m'a donné »