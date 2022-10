Foot - Équipe de France

Équipe de France : Énorme inquiétude pour Benzema avant le Mondial, Ancelotti s’explique

Publié le 29 octobre 2022 à 13h15

Alors que la presse espagnole l’annonce de nouveau forfait pour la prochaine rencontre du Real Madrid en Liga contre Girona, l’état de Karim Benzema suscite de l’inquiétude à moins d’un mois du début de la Coupe du Monde. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Carlo Ancelotti s’est voulu rassurant, tout en reconnaissant que son attaquant n’était pas en pleine possession de ses moyens.

Alors que N’Golo Kanté est d’ores et déjà forfait pour la Coupe du Monde, Raphaël Varane et Paul Pogba sont eux aussi très incertains à quelques semaines du début de la compétition au Qatar. Un gros casse-tête pour Didier Deschamps, également attentif au cas Karim Benzema. Absent pendant un mois en début de saison à cause d’un problème à la cuisse gauche, l’attaquant du Real Madrid semble avoir rechuté, forfait lors des deux derniers matches de son club. Une absence qui va se poursuivre.

Benzema forfait pour les deux prochains matches du Real Madrid ?

Selon Marca , Karim Benzema ne sera pas apte pour affronter Girona ce dimanche, et l’international tricolore pourrait également rater la réception du Celtic Glasgow mercredi selon Relevo . À moins d’un mois du début de la Coupe du monde, l’état physique de Karim Benzema suscite logiquement de l’inquiétude, mais Carlo Ancelotti se veut rassurant.

« Il n'est toujours pas à 100 % »