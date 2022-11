Foot - Real Madrid

Real Madrid : Clashé par un ancien du PSG, Benzema lâche une grosse réponse

Publié le 4 novembre 2022 à 21h30

Auteur d'une saison impressionnante sous le maillot du Real Madrid, Karim Benzema a été sacré Ballon d'Or 2022. Mais pour certains commentateurs comme Jérôme Rothen, le joueur ne dispose pas du statut de légende, estimant qu'il n'a pas suffisamment apporté à l'équipe de France. Ce vendredi, le buteur est revenu sur le discours des consultants, en général.

Karim Benzema est au sommet de sa carrière. A 34 ans, il a vécu une année exceptionnelle au Real Madrid, remportant une Ligue des champions, un titre de champion d'Espagne, mais aussi un Ballon d'Or en 2022. Le buteur est seulement le cinquième Français à mettre la main sur le trophée de France Football . Une question s'est alors posée après son sacre Benzema est-il une légende du football tricolore ? Pour Jérôme Rothen, la réponse est non.

« Tu parles beaucoup trop… Reste concentré »

Pour l'ancien du PSG, Benzema n'a pas apporté suffisamment à l'équipe de France. « En équipe de France, on a plus de certitudes dans les stars avec Mbappé que Benzema. Il marque plus et est plus décisif que n'importe quel attaquant. Il est essentiel » avait confié le consultant au micro de RMC. La réponse de l'attaquant n'a pas tardé. « Tu parles beaucoup trop… Reste concentré » avait-il lâché.

« Tu n'es pas obligé d'être Ballon d'Or ou d'avoir joué 10 ans au Real Madrid pour donner ton avis sur le football »

Lors de son émission, Rothen avait précisé ses propos. « J'ai tutoyé les sommets, ce qui me donne la légitimité de parler de foot. Tu n'es pas obligé d'être Ballon d'Or ou d'avoir joué 10 ans au Real Madrid pour donner ton avis sur le football. J'espère qu'il y avait aussi beaucoup d'humour de ton côté. (...) Ce qui me rend triste, c'est qu'il ait pris tout ce qu'on a dit pour une attaque (à son encontre). On est tous dithyrambique sur Karim Benzema, il n'y a rien à dire, il a fait une année incroyable. (...) Je donnais juste un avis sur le mot "légende". Pour moi, il y a deux légendes du football français : Zidane et Platini. Et peut-être qu'après la Coupe du Monde, il y a en aura trois et que Karim en fera partie. Je lui souhaite » avait-il déclaré lors de l'émission Rothen Régale.

« Enfoncer des joueurs, jamais »