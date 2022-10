Foot - Real Madrid

Ballon d’Or : Karim Benzema reçoit un avertissement

Publié le 29 octobre 2022 à 02h15

Guillaume de Saint Sauveur

Fraichement sacré Ballon d’Or 2022 en récompense de son excellente année avec le Real Madrid, Karim Benzema a donc franchi un palier supplémentaire dans sa grande carrière. Pour autant, à l’approche de la Coupe du Monde au Qatar, le buteur français ne doit pas s’attendre à un nouveau statut particulier chez les Bleus comme l’a assuré Didier Deschamps.

24 ans après Zinedine Zidane qui était donc le dernier Ballon d’or français en date, Karim Benzema a brisé la malédiction cette année. Le buteur tricolore du Real Madrid, fort de son excellente année en Espagne et de sa large contribution jusqu’à la victoire finale en Ligue des Champions en mai dernier, s’est donc imposé comme le meilleur joueur au monde. Mais il devra néanmoins garder les pieds sur Terre…

Ballon d'Or : Benzema sacré, Vinicius Jr prévient pour 2023 https://t.co/sssLuLZYnu pic.twitter.com/uaz7fkgHgl — le10sport (@le10sport) October 28, 2022

« Ça ne va rien changer »

Interrogé par Brut, Didier Deschamps a fait passer un message très clair à Karim Benzema malgré son Ballon d’Or : « C'est une très bonne chose pour lui. C'est la récompense majeure sur un plan individuel. C'est un joueur français, un joueur de l'équipe de France, mais ça ne va rien changer entre le Karim avant et après le Ballon d'Or », indique le sélectionneur de l’équipe de France.

Aucun privilège pour Benzema