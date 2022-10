Foot - Real Madrid

Real Madrid : Benzema fait une énorme annonce pour son avenir

Publié le 25 octobre 2022 à 00h00

Hugo Chirossel

Il y a une semaine, Karim Benzema recevait le premier Ballon d’Or de sa carrière. Une consécration pour l’attaquant de 34 ans, qui succède ainsi à son idole et ancien entraîneur au Real Madrid, Zinédine Zidane, sacré il y a maintenant 24 ans. Mais l’ancien joueur de l’OL pourrait également suivre ses pas d’une autre manière, puisqu’il a lui aussi le désir de devenir entraîneur.

Il y a tout juste une semaine au Théâtre du Châtelet à Paris, Karim Benzema est devenu le cinquième joueur français à recevoir le Ballon d’Or. L’attaquant du Real Madrid succède ainsi à Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et Zinédine Zidane. Ce dernier était, jusque-là, le dernier Français à le remporter, en 1998. Comme un symbole, c’est d’ailleurs lui qui a remis son Ballon d’Or à Karim Benzema.

« On peut dire que je suis son successeur »

« En tant que Français, venir après "Zizou", c'est particulier, magnifique. Il est important, c'est mon grand frère, j'ai appris le foot avec lui et R9 », a confié l’international français, dans un entretien accordé à France Football . « On peut dire que je suis son successeur, même si on n'est pas les mêmes joueurs. Il est meilleur dans son jeu. (Il sourit franchement.) » Karim Benzema n’a jamais caché son admiration pour son ancien entraîneur au Real Madrid. Après avoir remporté, comme lui, le Ballon d’Or, il pourrait continuer de suivre ses pas, mais d’une autre manière.

« J’aimerais entraîner des jeunes »