Real Madrid : Après la grosse polémique, Kroos sort du silence

Publié le 2 novembre 2022 à 00h30

Pierrick Levallet

Ce dimanche, le Real Madrid a crié au scandale après son match nul contre Gérone (1-1). Le club madrilène reproche la légitimité du penalty transformé par Cristhian Stuani après une main de Marco Asensio. Après Carlo Ancelotti, le vestiaire merengue s’est prononcé sur le sujet. Et Toni Kroos n’a pas échappé aux question sur le sujet en conférence de presse.

Mardi dernier, le Real Madrid a subi sa première défaite de la saison en s’inclinant face au RB Leipzig. Et ce dimanche, les Merengue ont été tenus en échec contre Gérone (1-1). Et le but de l’égalisation a créé une véritable polémique. Suite à une main de Marco Asensio, l’arbitre a désigné le point de penalty et Cristhian Stuani l’a transformé. Une chose qui n’a pas plu à Carlo Ancelotti.

«Ils ont inventé ce penalty»

« Ce pénalty ? Il n'y a pas pénalty. Il ne touche pas le ballon avec sa main. J'ai parlé à Asensio. C'est vrai que la position est étrange, mais il ne touche pas avec sa main gauche. Et s'il l'avait touché, sa main gauche est près de son corps. Je ne sais pas, ils l'ont inventé » avait alors expliqué l’entraîneur du Real Madrid après la rencontre. Pour ces mots, Carlo Ancelotti risquerait notamment quelques matchs de suspension.

«Après l'avoir vu, ce n'est pas un penalty»