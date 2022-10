Foot - Real Madrid

Real Madrid : Une polémique éclate, le vestiaire d’Ancelotti s'emporte

Publié le 31 octobre 2022 à 01h00

Pierrick Levallet

Ce dimanche, le Real Madrid a été tenu en échec par Girone (1-1). Mais ce résultat ne plaît pas vraiment au vestiaire du club madrilène. La main de Marco Asensio qui a amené le penalty transformé par Cristhian Stuani fait polémique ces dernières heures. Marco Asensio n’a pas manqué d’exprimer sa colère.

Leader de la Liga, le Real Madrid a laissé échapper de précieux points dans la course au titre. Les hommes de Carlo Ancelotti ont été tenus en échec par Girone ce dimanche (1-1). Alors que Vinicius Jr avait ouvert le score, Cristhian Stuani a égalisé sur un penalty litigieux. En effet, l’arbitre a signalé une main dans la surface de Marco Asensio. Cette décision fait polémique, et Carlo Ancelotti n’a pas caché sa frustration en conférence de presse : « Ce penalty ? Il n'y a pas pénalty. Il ne touche pas le ballon avec sa main. J'ai parlé à Asensio. C'est vrai que la position est étrange, mais il ne touche pas avec sa main gauche. Et s'il l'avait touché, sa main gauche est près de son corps. Je ne sais pas, ils l'ont inventé. Ce que je compte faire ? Je ne peux pas en dire plus. »

«L'arbitre a jugé qu'il y avait penalty»

Après l’entraîneur italien, Dani Carvajal a aussi réagi à ce penalty polémique. « Je n'ai pas envie de commenter ça à chaud. L'arbitre a jugé qu'il y avait penalty et c'est tout. Il faut avancer » a expliqué le latéral droit du Real Madrid après la rencontre. Marco Asensio, lui, ne décolère pas. Le milieu offensif de 26 ans l’a d’ailleurs bien fait savoir sur son compte Twitter .

Definición de NO MANO que nos explican a principio de temporada…Increíble que hoy sí … pic.twitter.com/ZSWTnGcu0u — Marco Asensio (@marcoasensio10) October 30, 2022

«Incroyable qu'aujourd'hui, oui, ce soit penalty...»