Real Madrid : Grosse polémique en Espagne, Ancelotti sort du silence

Publié le 30 octobre 2022 à 21h00

Arnaud De Kanel

Dans une fin de match très tendue où Toni Kroos a été expulsé, le Real Madrid n'a pu faire mieux que le match nul sur sa pelouse face à Girona (1-1). Un deuxième match sans victoire, quatre jours après le revers à Leipzig. Carlo Ancelotti a fustigé l'arbitrage en conférence de presse, alors qu'un penalty a été accordé à l'adversaire.

Sans ses Français Karim Benzema et Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid a été tenu en échec au Santiago Bernabeu au terme d'un match marqué par des décisions arbitrales très discutables. Un but a été refusé aux Madrilènes et un pénalty litigieux a surtout été accordé à Girona. De quoi faire réagir en Espagne. Il n'en fallait pas moins pour faire sortir Carlo Ancelotti de ses gonds.

« Je ne sais pas, ils l'ont inventé »

Habituellement très calme, Carlo Ancelotti n'a pas caché son énorme frustration en conférence de presse. Pour lui, l'arbitre n'aurait jamais dû siffler le pénalty. « C'était un match difficile. C'est normal à cette époque de l'année. Nous avons bien débuté. Puis il y a eu ce pénalty imaginaire qui nous a coûté des points. Le jeu était bon. Ce pénalty ? Il n'y a pas pénalty. Il ne touche pas le ballon avec sa main. J'ai parlé à Asensio. C'est vrai que la position est étrange, mais il ne touche pas avec sa main gauche. Et s'il l'avait touché, sa main gauche est près de son corps. Je ne sais pas, ils l'ont inventé. Ce que je compte faire ? Je ne peux pas en dire plus » a lâché le coach du Real dans des propos retranscrits par AS .

« C'est quelque chose qui nous a affectés »