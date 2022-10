Foot - Équipe de France

Équipe de France : Mondial, forfait… Une nouvelle réponse tombe pour Benzema

Publié le 30 octobre 2022 à 19h30 - mis à jour le 30 octobre 2022 à 19h33

Arnaud De Kanel

Encore forfait pour le match face à Girona (1-1) ce dimanche, Karim Benzema inquiète avant le Mondial. Le Ballon d'Or enchaine les pépins physiques et on ne sait guère dans quel état il arrivera au Qatar. Alors que sa présence était incertaine mercredi pour affronter le Celtic, le Français pourrait être disponible plus rapidement que prévu.

« Hier, il s'est entraîné et après l'entraînement, il n'était pas à l'aise. Il a passé un test et tout s'est bien passé, il n'a aucun problème. Nous devons prendre en compte le ressenti du joueur. Il n'est toujours pas à 100% » confiait Carlo Ancelotti en conférence de presse pour expliquer le nouveau forfait de Karim Benzema. Et pour cause, le nouveau Ballon d'Or a manqué la rencontre face à Girona, lui qui avait déjà renoncé à celle contre Leipzig ce mardi. Néanmoins, il s'agirait que d'une simple décision préventive afin de reposer son corps.

Equipe de France : Après Pogba et Kanté, nouveau coup dur pour Deschamps avec Tchouaméni https://t.co/AxszkDJhaU pic.twitter.com/WqR3uxQNlb — le10sport (@le10sport) October 30, 2022

Benzema a décidé de renoncer

Si Karim Benzema était absent pour la rencontre face à Girona, cela ne serait pas forcément dû à un problème physique selon OK Diario , expliquant que Benzema n'est plus blessé mais qu'il ne voulait prendre aucun risque pour le Mondial. Son corps pouvait, sa tête ne voulait pas résume le média espagnol. Benzema avait passé des tests ce vendredi après l'entrainement pour évaluer l'état du muscle droit antérieur de sa jambe gauche. Les conclusions médicales n'indiquaient aucune blessure mais l'attaquant ne se sentait pas au mieux. Carlo Ancelotti a donc accepté qu'il prenne quelques jours de repos supplémentaires.

Un retour ce mercredi ?