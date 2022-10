Foot - Équipe de France

Equipe de France : Confronté à un gros casse-tête, Deschamps est interpellé de partout

Publié le 30 octobre 2022 à 01h30

Arnaud De Kanel

Les incertitudes grandissent et planent au-dessus de la liste de Didier Deschamps. Ce dernier pourrait être amené à faire dans l'originalité suite aux blessures de certains. Dans les cages, aux côtés de l'inamovible Hugo Lloris, les doutes persistent car Mike Maignan et Steve Mandanda sont blessés. Ainsi, des portiers tricolores viennent frapper à la porte du sélectionneur.

Dans onze jours, on saura enfin qui sera du voyage au Qatar pour le Mondial. Mais Didier Deschamps doit faire face à un gros problème : deux de ses quatre gardiens habituels sont incertains. En effet, Mike Maignan et Steve Mandanda ont été frappé par la malchance et sont blessés. Une situation inédite qui pourrait profiter à Brice Samba et Alban Lafont. Du côté de Nantes et du RC Lens, l'espoir est de mise.

Equipe de France : La réponse va tomber pour Maignan https://t.co/kIF45KvEqO pic.twitter.com/ScT3Ew4CF7 — le10sport (@le10sport) October 29, 2022

Où en sont Maignan et Mandanda ?

Pour Mike Maignan, c'est son coach au Milan AC qui fait l'intermédiaire. Après avoir annoncé qu'il ne rejouerait pas sous le maillot milanais avant 2022, Stefano Pioli a indiqué qu'une nouvelle batterie de tests serait effectuée pour réévaluer la blessure du tricolore : « Il est ici, il se soigne avec nous. Lundi il y aura de nouveaux examens et nous pourront établir un programme de retour à la compétition. » Quant à Steve Mandanda, sa blessure est récente. L'ancien portier de l'OM est sorti sur blessure ce jeudi face au Fenerbahçe et sera absent du groupe pour la prochaine rencontre de championnat. Un nouveau bilan est également attendu et il pourrait jouer en sa faveur. Néanmoins, les candidats tapent à la porte.

Brice Samba propose ses services

Auteur d'un début de saison flamboyant avec le RC Lens, Brice Samba a ouvertement déposer sa candidature pour participer au Mondial. Il entend bénéficier des blessures, mais également de la vitrine que lui offre le club artésien, bien plus importante pour Deschamps que celle qu'il avait à Nottingham. « Je fais de très bonnes performances depuis que je suis revenu en France. Je suis quelqu’un de très ambitieux. Si Didier Deschamps doit m’appeler, il m’appellera. Je suis disponible, je suis Français. Ce serait un rêve. Qui ne rêve pas de disputer une Coupe du monde ? Je continue à travailler ».

Kombouaré plaide pour Lafont