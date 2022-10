Foot - Equipe de France

Equipe de France : La grande annonce de Varane à Deschamps avant le Mondial

Publié le 30 octobre 2022 à 16h15

Touché à la cuisse lors de la rencontre face à Chelsea samedi dernier, Raphaël Varane a fait passer un message rassurant sur les réseaux sociaux. Présent à Clairefontaine pour poursuivre sa rééducation, le joueur de Manchester United a annoncé qu'il se sentait mieux physiquement. Une bonne nouvelle pour Didier Deschamps.

Les frayeurs se font nombreuses pour Didier Deschamps. Touché à une cuisse, Karim Benzema devrait manquer les deux prochains matches du Real Madrid. Quant à Jules Koundé, il est sorti ce samedi lors de la rencontre opposant le FC Barcelone au FC Valence. Le sélectionneur de l'équipe de France suit aussi attentivement la situation de Raphaël Varane, blessé samedi dernier.

Deschamps avait posé une énorme condition

Le sélectionneur de l'équipe de France avait fait le point sur les joueurs blessés. « Pour Raphaël (Varane), comme pour les autres, la condition indispensable est qu'il soit guéri. Le second critère que l'on fixe est la condition athlétique. On évaluera avec précision la capacité du joueur à enchaîner » avait déclaré Deschamps.

« Je me sens beaucoup mieux »