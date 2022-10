Foot - Equipe de France

Equipe de France : L'inquiétude grandit, vers un coup de tonnerre pour Benzema ?

Publié le 30 octobre 2022 à 03h15

Arthur Montagne

De nouveau forfait avec le Real Madrid pour affronter Girona, Karim Benzema suscite les doutes du côté du club merengue, mais surtout chez les Bleus à quelques jours de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Carlos Ancelotti entretient le doute.

Déjà confronté à plusieurs absences et de nombreuses incertitudes avant la Coupe du monde, Didier Deschamps doit avoir de sérieux maux de tête depuis quelques jours. Et pour cause, il annoncera sa liste pour le Mondial le 9 novembre, et nouveau doute inquiète les Bleus.

Inquiétude pour Karim Benzema

En effet, déjà absent contre Séville et Leipzig, Karim Benzema va encore rater un match avec le Real Madrid. Son forfait est déjà acté pour affronter Girona ce dimanche tandis qu'il reste incertain pour défier le Celtic en Ligue des champions. De quoi être inquiet pour l'équipe de France.

«Il n'est toujours pas à 100%»