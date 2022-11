Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Nouvel échec sur le mercato, Campos abandonne

Publié le 13 novembre 2022 à 13h45

Pierrick Levallet

Après son échec de l’été avec Milan Skriniar, Luis Campos n’avait pas renoncé à l’idée de recruter le Slovaque. Cependant, à l’Inter Milan, on s'est activé pour boucler la prolongation du défenseur de 27 ans avant le mercato hivernal. Et alors qu’un accord total aurait été trouvé entre les deux parties, le PSG aurait perdu espoir dans ce dossier.

En quête d’un nouveau défenseur central cet été, Luis Campos et le PSG ont tenté leur chance pour Milan Skriniar, qui entrait dans la dernière année de son contrat. Cependant, l’Inter, qui réclamait 80M€, n’a jamais voulu bouger de ses positions. Luis Campos avait alors subi un premier échec dans ce dossier. Mais comme Le10Sport.com l’avait révélé en exclusivité, le conseiller football parisien ne comptait pas lâcher l’affaire et prévoyait de revenir à la charge cet hiver. Mais la formation parisienne n’y croirait plus.

Le PSG n’y croit plus pour Skriniar

À en croire les informations du journaliste Rudy Galetti, le PSG aurait perdu espoir depuis bien longtemps pour Milan Skriniar. Le club de la capitale ne croirait plus vraiment en la venue du Slovaque, ce dernier s’étant rapproché de l’Inter pour une prolongation.

Accord définitif pour la prolongation de Skriniar

Par ailleurs, la presse italienne a révélé ce samedi que tout était presque bouclé pour l’extension du bail de Milan Skriniar. Un accord définitif aurait été trouvé entre le défenseur de 27 ans et l’Inter. Sa prolongation serait imminente désormais. Luis Campos, lui, va devoir se tourner vers d’autres options sur le mercato.