Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Il recale Campos sur le mercato et justifie son choix

Publié le 14 novembre 2022 à 04h15

Arthur Montagne

L’été dernier, le PSG voulait absolument recruter un nouvel attaquant. Plusieurs noms ont circulé à l’image de celui de Gianluca Scamacca qui sortait d’une grosse saison en Serie A. Mais alors qu’il a rejoint West Ham, l’attaquant italien a justifié son choix.

Nommé au poste de conseiller sportif du PSG l'été dernier, Luis Campos a rapidement cherché à renforcer l'effectif du club de la capitale. Dans cette optique, le Portugais voulait notamment recruter un attaquant et alors que le rêve d'un transfert de Robert Lewandowski s'est rapidement éteint, la piste menant à Gianluca Scamacca a pris de l'ampleur. L'attaquant italien était la priorité du PSG qui a toutefois refusé de céder aux exigences de Sassuolo qui réclamait plus de 25M€. Et c'est finalement West Ham qui a raflé la mise. Pour The Guardian , Scamacca est revenu sur son été.

Mercato - PSG : Après avoir recalé le Real Madrid, Mbappé a pris une décision fracassante https://t.co/yMUsrZBYdR pic.twitter.com/3ajOup2Do1 — le10sport (@le10sport) November 13, 2022

Scamacca lâche ses vérités sur le mercato

« Mancini m’a dit que c'était une énorme opportunité pour grandir. Il a dit que quand c'est difficile, on peut grandir. Il faut s'adapter à une autre façon de jouer. Cela prend juste du temps. Il a dit : "Travaillez dur et vous verrez les résultats". Mes premiers mois ? Difficile. C'est très différent. C'est un autre pays, un autre championnat. En Italie , c'est tactique. Ici c'est rapide et physique. Mais ça va s'améliorer (…) Je suis très heureux d'être ici. Ça a été un peu difficile mais je suis très excité d'être dans cette équipe », assure-t-il avant de poursuivre.

«Je suis à 70 % de mon potentiel»