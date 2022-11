Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos a tenté un transfert XXL pour épauler Mbappé

Publié le 13 novembre 2022 à 12h45

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au moment de sa prolongation au PSG, Kylian Mbappé espérait l'arrivée d'un avant-centre capable de l'épauler. Arrivé cet été, Luis Campos aurait pensé à plusieurs profils, notamment celui de Gianluca Scamacca, alors sous contrat avec Sassuolo. Mais le jeune buteur italien a, finalement, fait le choix de s'engager avec West Ham.

Le PSG a finalement gagné sa bataille sur le Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé. Mais non sans mal. Pour le convaincre, les dirigeants parisiens ont avancé plusieurs arguments, notamment en matière de recrutement.

Transferts - PSG : C'est confirmé, Campos tente un coup sur le mercato https://t.co/17H3kf0Ff4 pic.twitter.com/G4Yw1IVh5k — le10sport (@le10sport) November 13, 2022

Mbappé espérait un numéro 9

Lors des négociations, le PSG aurait promis à Kylian Mbappé l'arrivée d'un avant-centre de classe mondiale. Arrivé à Paris en tant que conseiller sportif cet été, Luis Campos aurait ciblé plusieurs profils comme celui de Robert Lewandowski ou encore celui de Gianluca Scamacca.

Le PSG a tenté Scamacca cet été