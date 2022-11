Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Une porte dorée va s’ouvrir sur le mercato

Publié le 14 novembre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

Disposant d’une énorme cote sur le marché des transferts, Jude Bellingham figurerait dans les petits papiers du PSG, mais pas seulement. Manchester City et Liverpool en pinceraient également pour l’international anglais de 19 ans qui aura un bon de sortie de la part du Borussia Dortmund si tel était son souhait.

Après Erling Braut Haaland qui a finalement snober la moitié des cadors européens pour s’engager en faveur de Manchester City au printemps dernier, le Borussia Dortmund dispose dans ses rangs d’une pépite de 19 ans qui fait déjà trembler le marché des transferts. Et ce n’est pas Fabrizio Romano qui affirmera le contraire.

Liverpool et City mettent la pression au PSG pour Bellingham

Sur The Here We Go Podcast, Fabrizio Romano a fait savoir que Jude Bellingham, qui est contractuellement lié au Borussia Dortmund jusqu’en juin 2025, figurerait tout en haut de la short-list de Liverpool. Jürgen Klopp aurait des vues sur le milieu offensif anglais depuis l’échec des Reds avec Aurélien Tchouaméni cet été. De son côté, Manchester City serait également prêt à chambouler les plans du PSG, Antero Henrique étant allé à la pêche aux renseignements pour Bellingham, en patientant une année. Ce fut la même stratégie employée que pour Haaland et cela pourrait être bien perçu au sein du comité de direction du Borussia Dortmund.

« Il doit juste nous dire s’il veut rester ou partir »