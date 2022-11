Foot - Mercato

Mercato : Une vérité éclate dans le feuilleton Haaland

Pisté par les plus grands clubs européens lors du dernier mercato estival, Erling Haaland a finalement signé à Manchester City. Mais l’attaquant norvégien aurait pour autant pu s'engager dans un autre club : le Bayern Munich. Le président bavarois a d’ailleurs avoué que son club était très proche de mettre la main sur l’ancien du Borussia Dortmund.

Recruté par Manchester City l’été dernier, Erling Haaland était fortement convoité lors du dernier mercato estival. Pisté notamment par le PSG ou encore le Real Madrid, l’attaquant norvégien aurait pu signer dans un tout autre club. Son président s’est d’ailleurs exprimé sur ce feuilleton.

Herbert Hainer says Bayern were close to signing Erling Haaland if not for Manchester City: "Haaland is interesting for every top club in the world and we had the best chances (to sign him) alongside Manchester City" [Mediengruppe Bayern] pic.twitter.com/NEAWdXeGkJ