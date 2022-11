Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup dur pour ce transfert de Campos

Publié le 13 novembre 2022 à 00h30

Arthur Montagne

Prêté à l'AS Roma l'été dernier, Georginio Wijnaldum dispose d'une option d'achat qui sera levée selon les nombre de matches qu'il disputera. Malheureusement, le Néerlandais a été victime d'une grave blessure qui l'éloigne des terrains depuis le mois d'août. Et son retour est encore différé.

Arrivé libre au PSG durant l'été 2021, Georginio Wijnaldum a vécu une première saison très compliquée à Paris, au point d'être poussé au départ avec l'arrivée de Christophe Galtier. Le milieu de terrain néerlandais a ainsi été prêté à l'AS Roma avec une option d'achat qui deviendra obligatoire selon le nombre de matches disputés par l'ancien Reds en Italie. Cependant, Wijnaldum a été coupé dans son élan. Après seulement 12 minutes de jeu, il a subi une fracture du tibia droit qui le prive de temps de jeu.

Retour reporté pour Wijnaldum ?

Cette blessure a également privé Georginio Wijnaldum de la Coupe du monde alors qu'il est un cadre de la sélection néerlandaise. Et la Gazzetta dello Sport annonce une autre mauvaise nouvelle. Alors que le retour du joueur prêté par le PSG était attendu pour le début de l'année 2023, sa reprise aurait été encore différée puisqu'il pourrait revenir à la compétition seulement le 4 février pour affronter Empoli. Un coup dur pour Georginio Wijnaldum, mais également pour le PSG puisque son option d'achat a peu de chance d'être levée s'il joue toujours aussi peu.

